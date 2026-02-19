三好市東祖谷で、春の訪れを告げるフクジュソウが見ごろを迎えています。フクジュソウはキンポウゲ科の多年草で、鮮やかな黄色い花が特徴です。見ごろを迎えているのは、標高約700メートルの三好市東祖谷中上にある「福寿草園」です。フクジュソウは、乱獲などにより絶滅が危惧されている植物で、この場所では地域住民が年に数回、草刈りや生育の妨げとなる木の伐採などを行い、大切に守り育てています。この日は、日当たり