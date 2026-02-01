長生きすればするほど、相続税の負担は年々膨らんでいく、そんな収益物件オーナーの悩みを解決するのが、土地は手元に残して収益物件の「建物のみ」を贈与する手法です。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、家賃収入をスムーズに次世代へ移し、将来の共有トラブルを未然に防いだ成功事例を解説します。建物の生前贈与で家賃収入を子や孫へ相続