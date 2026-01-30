スペイン１部レアル・ソシエダードはサウジアラビア１部アルナスルからＵ―２０ブラジル代表ＦＷウェズレイを獲得することになった。スペイン紙「マルカ」など各メディアが報じた。同紙は「（ポルトガル代表ＦＷ）クリスチアーノ・ロナウド率いるアルナスルでプレーするウェズレイは間もなく（スペインに）到着する予定だ。この移籍は久保建英の負傷と、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督がもう一人の攻撃選手を加えたいという