【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２３日、国防の方向性などを示す戦略文書「国家防衛戦略」を第２次トランプ政権として初めて発表した。中国を「あらゆる指標で米国に次ぐ世界第２位の強国」と位置付け、対中抑止を前面に掲げた。全同盟国に国防費を国内総生産（ＧＤＰ）比５％まで引き上げることも要求した。米国が優先的に取り組む課題として、インド太平洋地域で軍事的威圧を強める中国への抑止力強化を掲げた。「力に