アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗が、20日までに更新されたグループのインスタグラムに登場。漫画『チェンソーマン』に登場する“レゼ”のコスプレで“レゼダンス”を披露した。【写真あり】“美ワキ＆絶対領域”まぶしい“レゼダンス”を披露した“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗池田は11月に、自身のインスタグラムで“レゼ”のコスプレを披露し大きな反響を巻き起こしていたが、この日も“美ワキ＆絶対領域”がまぶ