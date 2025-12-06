À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ê¤É¤Ï»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò2026Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Î³èÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢JAÁ´ÇÀ¤ÈÁ´ÊÆÈÎ¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ê³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò2026Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¾Çä¤ò¤·¤Å¤é¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢·ô¤Ë¤Ï¡Ö»ÈÍÑ´ü¸Â¡×¤ä¡ÖÅ¾Çä¶Ø»ß¡×¤ÎÊ¸¸À¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áá¤±