ホテルの宿泊時、客室でカップ麺を食べる人は多いのではないでしょうか。その際に残ったカップ麺の具材や汁の処理方法について、東横インが公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが、ホテルの客室で食べた「カップ麺」の残り汁をうまく処理する方法です！公式TikTokアカウントでは「カップ麺の汁とかどうしたらいいの？」というタイトルの動画を公開。この動画では、満腹でカップ麺