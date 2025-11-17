中国のものと推定される無人機が沖縄県の与那国島と台湾の間を飛行したと防衛省が17日、発表した。防衛省によると、中国のものとみられる無人機1機が15日午後、与那国島と台湾の間を太平洋に向け通過した。無人機は海上で旋回飛行した後、反転し、再び与那国島と台湾との間を通過した。領空侵犯はなかった。2025年に入ってから防衛省が確認した中国の無人機は、推定を含め31機。