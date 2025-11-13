群馬や都内の高速道路を走行中の車が、突然の危険に遭遇した。突然飛んできた物体がボンネットに群馬・太田市を走る高速道路で10月29日午前8時ごろ、カメラがとらえたのは、突然、何かが車に向かってくる様子。車に何かがぶつかり、目撃者は「うわ！なに？」と声を上げた。最初は何が起きたのか分からなかったというが、ある異変に気づいたという。目撃者：前のトラックは（ライトが）片方しかついてない。もしかしたら、これ（ラ