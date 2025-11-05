「コーディネートが想像しやすい」計算ずくのワードローブわざわざ服を脱ぎ着せずとも仕上がりがイメージしやすい、理にかなった服や小物の配置。「使いやすさ」は、きちんと並べるだけではなく、それぞれのライフスタイルの数だけあっていいもの。一軍はクローゼットにしまわずラックにかける『パーソナル・ショッパー』（2016）セレブのための買い物代行として働く主人公モウリーンが、自身の隠れた欲望に狂わされていくサイコ・