パートと月給21万円正社員の差を数字で比較 損得の分かれ道は?ファイナンシャルフィールド

パートと月給21万円正社員の差を数字で比較 損得の分かれ道は?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「時給1300円パート」と「月給21万円正社員」を数字で比較している
  • 時給1300円で1日7時間、週5日・月22日働いた場合、月収は約20万200円
  • 正社員のメリットは「将来の安心」に直結する社会保険制度に加入できること
記事を読む

おすすめ記事

  • フリーランスの平均年収は「528万円」　全国平均を超える一方「月収0円」になることも…不安定さが浮き彫りに　
    フリーランスの平均年収は「528万円」　全国平均を超える一方「月収0円」になることも…不安定さが浮き彫りに　 2025年11月4日 6時0分
  • 誕生日に届いた「ねんきん定期便」を確認したところ、“月額20万円”に満たない年金見込額にびっくり！そもそも厚生年金の平均受給額って“15万円以下”って本当!?
    誕生日に届いた「ねんきん定期便」を確認したところ、“月額20万円”に満たない年金見込額にびっくり！そもそも厚生年金の平均受給額って“15万円以下”って本当!? 2025年10月31日 13時10分
  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    愚かでした…月収75万円・60歳管理職、「定年再雇用」で手取り22万円に激減。共働き妻から浴びせられた「キツイひと言」 2025年11月2日 8時15分
  • 働く女性の幸福度の分岐点は「残業月20時間の壁」。“残業しない自由”が幸福度を左右する実態が明らかに
    働く女性の幸福度の分岐点は「残業月20時間の壁」。“残業しない自由”が幸福度を左右する実態が明らかに 2025年10月31日 15時55分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    2. 2. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    3. 3. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    4. 4. クマ報道めぐり宇多田「やめて」
    5. 5. 「殺されるよ」15歳に凄絶リンチ
    6. 6. 流行語大賞 ノミネート語30決定
    7. 7. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
    8. 8. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    9. 9. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
    10. 10. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
    1. 11. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
    2. 12. 沢口靖子の変貌に懸念が広がる
    3. 13. CoCo壱などで外国人が迷惑行為
    4. 14. 松重豊への「おわび」理由に納得
    5. 15. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    6. 16. 「夫は鈍感」不倫した女性の末路
    7. 17. 台風26号候補 異例の本州接近か
    8. 18. 田嶋氏「妻」呼びは腹立たしい
    9. 19. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
    10. 20. 真美子さん「確固たる庶民感覚」
    1. 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    2. 2. 「殺されるよ」15歳に凄絶リンチ
    3. 3. 流行語大賞 ノミネート語30決定
    4. 4. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
    5. 5. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    6. 6. 台風26号候補 異例の本州接近か
    7. 7. 田嶋氏「妻」呼びは腹立たしい
    8. 8. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
    9. 9. 性的内容メモ貼付か 74歳女逮捕
    10. 10. 「4℃ダサい」炎上から評価一変
    1. 11. 「夫は鈍感」不倫した女性の末路
    2. 12. 「100円ローソン」閉店ラッシュ
    3. 13. 赤ちゃん死亡 私は死ねなかった
    4. 14. ヒグマと死闘「恐怖なかった」
    5. 15. 住宅で男性死亡 死因は心臓破裂
    6. 16. 選手から退職相談 モームリ釈明
    7. 17. 心臓破裂の遺体 50代男性を聴取
    8. 18. 岩屋氏 国旗損壊罪「反対した」
    9. 19. 竹山 国旗損壊罪巡る発言で釈明
    10. 20. 元従業員か 会社事務所で暴れる
    1. 1. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
    2. 2. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    3. 3. 生活費がない PayPay利用停止に
    4. 4. 高市首相のロックな神対応に絶賛
    5. 5. 娘が転落死 下半身がない状態
    6. 6. 舌出しが波紋 宮城県知事が釈明
    7. 7. ツキノワグマ食べた 注目集める
    8. 8. ハマっていて動けない 兄が死亡
    9. 9. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    10. 10. 日朝会談打診 北側から返事なし
    1. 11. 旧統一教会トップを一時釈放
    2. 12. 謝罪拒否のパワハラ町議に非難
    3. 13. 社民、新垣副党首の離党届は無効　「極めて残念」と幹事長談話公表
    4. 14. 強いAIと弱いAI 東大教授が解説
    5. 15. 小野田氏 記者の質問に毅然回答
    6. 16. 万博テント 閉幕後の行き先発表
    7. 17. AIなど17の戦略分野 重点投資へ
    8. 18. JR蒲田駅前でビル火災 2人がケガ
    9. 19. 手数料「ゼロゼーロ」の証券会社
    10. 20. 藤田氏外したら 後任代表に誰が
    1. 1. 中国人「日本はおかしい場所」
    2. 2. 宇宙ごみ 中国の宇宙船に衝突か
    3. 3. 鼻にiPhone 英スターが実刑
    4. 4. NY市長選 マムダニ氏が勝利確実
    5. 5. 米ニューヨーク市長選、民主党候補のマムダニ氏勝利へ　CNN予測
    6. 6. UPSの貨物機 離陸直後に墜落
    7. 7. トリウム溶融塩炉 世界唯一の炉
    8. 8. 日本の富裕層が海外流出? 解説
    9. 9. 米ロナルド・レーガン空港が閉鎖
    10. 10. 米大統領 シャットダウンに警告
    1. 11. 中国 台湾衛星写真に圧力加わる
    2. 12. 中国「三峡ダム」5年間で5周年
    3. 13. ミス・コリア出身の美女に何が
    4. 14. 中国 日本人のビザ免除措置延長
    5. 15. 「腐敗の文化に終止符を打つ」民主党・マムダニ候補　NY市長選で当選確実に
    6. 16. ホーム沈下 高低差でけが人も
    7. 17. 露軍と激戦 ウ軍戦力を増強へ
    8. 18. 中国が公開したデータに世界1位
    9. 19. 米女優が巨大な胸披露 物議醸す
    10. 20. 露骨に性的な虐待コンテンツ対策
    1. 1. 次に狙われる?「第2のニセコ」
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    4. 4. 身内の手伝いで月2万円 税務署へ
    5. 5. 松本人志 生配信でまさかの言葉
    6. 6. 60代夫婦 40歳息子のLINEに衝撃
    7. 7. サイゼ 国内で絶好調が続く理由
    8. 8. 行列ゼロでも 年商1億5000万円に
    9. 9. くら寿司「極上かに」フェア開催
    10. 10. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
    1. 11. マスクCEOへの報酬案 反対へ
    2. 12. Amazon ラジコンカーが特価に
    3. 13. 5万円→12万円 IKEA商品が転売に
    4. 14. ヤマハ大幅続伸 最終利益は?
    5. 15. 【ポケモン×ミスド】『タマゲた!冬のポケモン キャンペーン』11月5日(水)より数量･期間限定発売
    6. 16. 1円でiPhoneを入手する裏技 解説
    7. 17. 海外で人気 新型スバルの魅力
    8. 18. ChatGPT 低価格プランを無料提供
    9. 19. 「最強に鋼のメンタル」な考え方
    10. 20. あすか製薬HDが大幅反落
    1. 1. 「夫は鈍感」不倫した女性の末路
    2. 2. ヤマトが午前発送で当日届く「宅急便当日配送サービス」、同一都道府県内運賃も新設
    3. 3. ジブリなど AIの学習拒否を要望
    4. 4. Apple 低コストのノートPC参入か
    5. 5. 楽天ペイでお得に決済する方法
    6. 6. home5G余ったSIM 活用方法を紹介
    7. 7. Anker「HDMI Switch」が24%オフ
    8. 8. 青鳥の「低評価」機能に賛否両論
    9. 9. フルメタルG-SHOCK 3モデル発売
    10. 10. Amazonセール最終日 売れ筋は?
    1. 11. パナ SL-1200Gシリーズ限定発売
    2. 12. NTTドコモ 第2四半期決算を分析
    3. 13. サンコー「てぽっか」手袋を発売
    4. 14. 「iPhone 17 Pro」どう変わった?
    5. 15. SBは「評価基準がおかしい」
    6. 16. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    7. 17. 節約に便利な「PLUG Wishlist」
    8. 18. THE NORTH FACEがAmazonでセール
    9. 19. セブン色のモビリティがすごい
    10. 20. DxO 画像処理ソフトウェアを発売
    1. 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    2. 2. 真美子さん「確固たる庶民感覚」
    3. 3. 真美子さんの「旧型iPhone」注目
    4. 4. 久保建英 家族巻き込まれ不快感
    5. 5. 大谷に「僕のママと結婚して」
    6. 6. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
    7. 7. 侍J 辞退者が相次ぐドミノ事態に
    8. 8. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
    9. 9. ダルビッシュ 2026年「全休」へ
    10. 10. 大谷夫妻の超貴重2S 指輪キラリ
    1. 11. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
    2. 12. カブス今永FAへ MLB公式など報道
    3. 13. 村上宗隆には 8年で約243億円か
    4. 14. 由伸 サイ・ヤング賞最終候補に
    5. 15. ド軍キケ Instagram写真波紋呼ぶ
    6. 16. ダルビッシュに地元司会者が暴言
    7. 17. 地上波で放送なし 意味分からん
    8. 18. サッカー部いじめ報道に お詫び
    9. 19. 阪神・デュプランティエが離日
    10. 20. 大谷効果で WSの視聴者が爆増か
    1. 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    2. 2. クマ報道めぐり宇多田「やめて」
    3. 3. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
    4. 4. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
    5. 5. 沢口靖子の変貌に懸念が広がる
    6. 6. CoCo壱などで外国人が迷惑行為
    7. 7. 50代女性がユニバコスプレ 賛否
    8. 8. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
    9. 9. ミセス若井 NiziUニナの密会現場
    10. 10. 永野芽郁「20字の強気コメント」
    1. 11. 「目に力がない」壇蜜に心配の声
    2. 12. Cocomi バレー小川智大と交際か
    3. 13. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
    4. 14. 13歳差夫婦YouTuber 活動休止へ
    5. 15. 大野智 ビジュ進化にファン絶賛
    6. 16. 政治とカネ 玉木氏が異例の質問
    7. 17. 由伸と結婚間近? 奥様会に参加か
    8. 18. 「バスタオルを1週間使う」悲鳴
    9. 19. 菊池風磨 深刻なファン離れ問題
    10. 20. 大食い王 たかみなMCに不満続出
    1. 1. 婚約者の裏の顔に「吐き気」
    2. 2. 妻が妊娠 探偵事務所に調査依頼
    3. 3. 弁当でマウント 息子が撃退
    4. 4. 妻が女風へ? 下着が赤くなった日
    5. 5. 「女の怖さ」感じる女性の言動
    6. 6. 放っておくと大変 女性に多い病
    7. 7. ミスド ポケモンとのコラボ発表
    8. 8. niko and... ブルーの秋冬コーデ
    9. 9. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    10. 10. 妻が結婚を決めた決定的な理由
    1. 11. 「代替のり」カルビーの挑戦
    2. 12. 義母との同居は「絶対無理やわ」
    3. 13. 事故物件?「額縁裏のお札」の話
    4. 14. タートルトップスの上手な飾り方
    5. 15. 美容好き女子の間で話題のコラボ
    6. 16. 続々値下げ GUメンズトップス
    7. 17. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    8. 18. ブルガリの象徴 再び進化へ
    9. 19. 合コン「はりきり過ぎ」行動9選
    10. 20. コストコ通おすすめのパン屋