ダイエットの際、「毎日完璧に食事管理するのは無理…」となってしまう方にこそ試してほしいのが、“食リセット日”を週１回だけ設けるという方法。今回取材したYさん（36歳）は、たったそれだけで約２ヶ月半で−４kgを達成したと言います。それでは、その具体的な実践内容を詳しく見てみましょう。🌼“ストレス食い”を卒業して８kg減。食欲と向き合って痩せた30代女性の「ダイエット習慣」週１回だけ“整える日”。食べす