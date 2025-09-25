A’pieuから、頭皮と髪を同時にケアできる新作トリートメントが登場♡ 2025年9月25日(木)より、ラズベリー² ヘアビネガー¹ トリートメントとミント³ スカルプ ヘアビネガー¹ トリートメントの2種を、公式オンラインショップや楽天市場・Amazonなどで発売します。頭皮のうるおいを守りつつ、パサつきやベタつきもすっきり整える毎日使いたくなるヘアケアアイテムです