女優吉行和子さんが2日午前0時19分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことが9日、分かった。所属事務所が発表した。90歳だった。吉行さんが家庭科の先生の池内友子役で出演した「3年B組金八先生」で主役坂本金八だった俳優武田鉄矢（76）は9日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の出演中に速報を受け「僕は若いときに本当にかわいがってもらった、ベテランの女優さんで、褒め