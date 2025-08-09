甘酸っぱくてジューシー♡お祭りの定番スイーツ「いちご飴」が、ついに舞浜・イクスピアリに初登場！2019年、日本初のいちご飴専門店として話題を集めた「Strawberry Fetish」が、可愛いキッチンカーで2025年8月9日（土）より期間限定出店。いちごとマシュマロの組み合わせや、ぶどうを使ったアレンジメニューなど、フォトジェニックで味も大満足なラインナップが魅力。夏のおでかけにぴったり