“グラビア界も注目”小森香乃、17歳の透明感が全開 制服姿＆水着姿を披露『週刊少年チャンピオン』
俳優の小森香乃が、2日発売の『週刊少年チャンピオン』31号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに登場。人生初となるソロ表紙を飾り、制服姿から水着姿まで、17歳ならではのフレッシュな魅力を披露している。
【写真】少女と大人の境界線を見せた小森香乃
映画や舞台などで活躍し、グラビア界からも注目を集める小森。今回のグラビアでは、青い空と海をバックにした爽やかな制服姿や水着姿をはじめ、シックな黒の水着で大人びた表情を見せるなど、多彩なカットで誌面を彩っている。
人生初のソロ表紙を飾った小森は、「初めてのソロ表紙、嬉しい気持ちでいっぱいです！撮影が楽しくて本当にあっという間でした！」と喜びをコメント。「特にお気に入りの衣装は、制服と水玉のチューブトップです。いろんな雰囲気の私が盛りだくさんなので、それぞれ違った魅力に注目してください!!」と呼びかけた。
今号には両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。
【写真】少女と大人の境界線を見せた小森香乃
映画や舞台などで活躍し、グラビア界からも注目を集める小森。今回のグラビアでは、青い空と海をバックにした爽やかな制服姿や水着姿をはじめ、シックな黒の水着で大人びた表情を見せるなど、多彩なカットで誌面を彩っている。
今号には両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。