¥Ë¥Ã¥È¤¬½Ì¤ó¤ÇÊÖ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àmamagirl¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É½÷À­¤¬¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÏÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ¤µ¤ó¡¢ºî²è¤ÏÃ´Åö¤ÎÌ¡²è²È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï²áµî¤Ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿2ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¡²è²È¤Î¤¤¤ª¤ê¤½(@iorinu_nu)¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ç¹©É×¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¢£¥Ë