無印良品」を展開する良品計画が、新生活を応援する冊子『くらしのくふう』の無料配布を全国の一部店舗で開始する。配布開始日は1月27日。 【画像をもっと見る】 『くらしのくふう』は、「きがる、みがる、てがる。」をテーマに刊行。特集では「脚付マットレス ポケットコイル」や「スチールパイプシリーズ」、「壁に付けられる家具シリーズ」など、気軽で身軽な暮らしを実現する家具のほか、実際の「くらしのくふう」の事例