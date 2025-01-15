15日、韓国の尹錫悦大統領の公邸付近で尹氏の拘束を求める人々＝ソウル（共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦大統領が拘束された15日、拘束を求めてソウルの大統領公邸前に集まっていた市民らは「勝った」と歓声を上げ、涙を流して抱き合った。公邸から出てきた捜査員らに「ご苦労さまでした」「ありがとう」と手を振った。一方、近くで「尹錫悦を守れ」と叫んでいた尹氏の支持者らは肩を落とした。この日は未明から保守系与党「