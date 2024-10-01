自民党総裁選挙で新総裁に選出された石破茂氏について、元東京都知事の舛添要一氏がコメントした。【映像】すでに裏切り…第1回投票の結果（表で解説）石破新総裁の誕生について意見を問われた舛添氏は「ついに武器オタクが総裁になったかと思って…」と心情を語りつつ「戦車で遊ぶのはやめてくれという感じ」と皮肉まじりでコメントした。元衆議院議員の宮崎謙介氏は「恥ずかしながらずっと“石破氏だけはない”と言ってき