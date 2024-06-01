不登校の子どもたちの数は年々増え続けており、大きな社会問題となっている。それに合わせてフリースクールなど学校以外の居場所も増えているが、そういった教育の場のメリット・デメリットは？ 【画像】今後、日本でも増える「ホームスクーリング」 『不登校の９割は親が解決できる ３週間で再登校に導く５つのルール』（PHP研究所）から一部抜粋・再構成してお届けする。 文科省が示す「不登校