1978（昭和53）年に放送された、宮崎駿さんの初監督アニメ作品「未来少年コナン」と岐阜県の酒蔵「奥飛騨酒造」がコラボレーションし、日本酒『純米吟醸 うまそう』が発売されました。本商品は、「未来少年コナン」のヒロイン・ラナの故郷であり、自然あふれるハイハーバーにお土産屋があったら？をイメージして造られた日本酒です。ジムシーが飼っている仔豚の「うまそう」と「はいはあばあ」の芋判をあしらった素朴なデザインな