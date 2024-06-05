採用面接で暴言を吐かれるなどの信じられない対応をされたという求職者は多いが、女性であるが故に不快な思いをすることもあるようだ。大阪府の20代後半の女性は、新卒で就活時にとある私立の中高一貫校の社会科の中学教師として採用試験を受けた際、面接中に面接官から「なぜあなたは女性なのにパンツスーツなのか？」と聞かれたという。パンツスーツで就活する女子学生はいまどき珍しくない。この質問にどのような意図が込められ