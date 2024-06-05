中日ドラゴンズの公式マスコットキャラクター・ドアラが昨日に続き、きょう5日も体調不良で試合を欠席することが発表された。【画像】ドアラの体調不良を伝えた中日ドラゴンズの発表コメント（全文）同球団は公式ホームページで「本日（6月5日）、バンテリンドーム ナゴヤで開催する中日ドラゴンズ福岡ソフトバンクホークス戦において、ドアラが体調不良により出演を見送ることになりました」と報告。「楽しみにされていたお