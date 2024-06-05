ガーシー（東谷義和）が逮捕されてから１年の節目となる４日、都内で幻冬舎編集者の箕輪厚介氏とトークイベントを開催した。３月に懲役３年、執行猶予５年の判決が出てから初となる表舞台で飛び出したのは、仰天の落語家への転身だった。ガーシーは２年前に芸能界の裏側をユーチューブで暴露し、一躍ダークヒーローとしてもてはやされ、参院選で当選まで果たした。しかし、俳優の綾野剛らから刑事告訴され、昨年６月に滞在先の