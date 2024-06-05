アメリカのバイデン大統領は4日、アメリカ南部のメキシコ国境沿いからの不法移民に対処するため、国境管理を厳格化する大統領令を発表しました。アメリカではメキシコ国境から流入する中南米などからの不法移民が急増し、社会問題となっていて、11月の大統領選挙の大きな争点となっています。こうした中、バイデン大統領は4日、国境管理を厳格化する大統領令を発表しました。バイデン大統領は「この大統領令は国境を管理し、秩序を