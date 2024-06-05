俳優の伊東四朗（86）が、5日までに更新された三宅健（44）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。若者の言葉遣いに警鐘を鳴らした。日本テレビ系で放送されていた人気バラエティー番組「伊東家の食卓」で長年共演していた伊東と三宅。三宅は、伊東が日本語を大切にする姿勢を間近で見ていたため、自身も日本語を大切にするようになった…というエピソードを明かした。伊東の正しい言葉遣いに触れるうち、三宅自身も「気になるよ