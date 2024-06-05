◆米大リーグカブス―ホワイトソックス（４日・米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手の黒星消滅にファンは騒然となった。今永は４日（日本時間５日）、本拠で１１連敗中のホワイトソックス相手に中５日で先発登板。序盤は快調だったが、４回につかまった。ボーン、ロベルトの連続安打で無死一、二塁。４番デヨングを三塁前のゴロに仕留めるも、三塁モレルがグラブに当てながらファウルグランドには