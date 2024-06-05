2020年9月から個人事務所ショートカットで活動している女優の剛力彩芽（31）。【写真】剛力、加護、唐田…お騒がせ女性芸能人が続々とピンク髪に！唐田えりかと共演して影響されたのか？鈴木おさむプロデュースでのNetflixドラマ『極悪女王』（2024年）に出演し10キロ以上体重を増やしたことでも話題になった剛力だが、最近はインスタグラムで投稿された近影にネットがざわついている。剛力は5月31日に「1日限定ピンクボブ」