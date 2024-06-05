大谷翔平スポーツ報知

大谷翔平、水原一平被告が罪を認めたことで声明発表「前に進む時が来た」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平の元通訳である水原一平被告の審理が現地時間4日、開かれた
  • 水原被告が罪を認めたことを受け、大谷は弁護士を通じて声明を発表
  • 「事件に終止符を打ち、前に進む時が来たと思ってます」とした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. みな実 左手薬指に超高額指輪か
  2. 2. 元子役 AV女優を引退した理由
  3. 3. 首切断 母が浴室で見た「地獄」
  4. 4. いじめ隠蔽&性行為要求 教諭処分
  5. 5. 信子の父は「伝説のヤクザ」か
  6. 6. やす子「暴言指導」報道で猛省か
  7. 7. 男子バレー中継「違和感」が話題
  8. 8. 胃がん検診翌日に人工肛門 怒り
  9. 9. 平愛梨の弟「異例の裁判」の中身
  10. 10. ゴゴスマ中継に櫻井翔 一時騒然
  1. 11. 渡辺満里奈 SNSで「持病」を告白
  2. 12. 首切断 娘に会わないように連絡
  3. 13. 森公美子 夫が事故で半身不随に
  4. 14. 鶴岡八幡宮 神社本庁から離脱
  5. 15. 佳子さま 昨年の批判受け猛勉強?
  6. 16. 夫急逝後 遺族年金の額に妻絶句
  7. 17. プロポーズ前にあおり運転…悲劇
  8. 18. 大谷「前に進む時が来た」声明
  9. 19. 自爆した宮迫 松本との違い露呈
  10. 20. ベトナムで日本人が刺され死亡か
  1. 1. 首切断 母が浴室で見た「地獄」
  2. 2. いじめ隠蔽&性行為要求 教諭処分
  3. 3. 首切断 娘に会わないように連絡
  4. 4. 鶴岡八幡宮 神社本庁から離脱
  5. 5. 佳子さま 昨年の批判受け猛勉強?
  6. 6. 首切断「私は奴隷」書かされた母
  7. 7. ミヤネ屋で蓮舫氏を支持した大物
  8. 8. 靖国落書き「犯人」が自首を拒否
  9. 9. 水原被告 2回目の「引越し」か
  10. 10. 靖国落書き 上川大臣が懸念表明
  1. 11. さび掃除で損害額1400万か 山口
  2. 12. 元ノジマ社員 2000万円詐取か
  3. 13. 結局カネ儲け 靖国落書きに呆れ
  4. 14. 東京都 独自のマチアプ実用化へ
  5. 15. 日本の灼熱地獄はここから 警告
  6. 16. 新富裕層「インカムリッチ」とは
  7. 17. 首切断 母親は公判で声震わせる
  8. 18. 「信号が赤と分かっていた」84歳男の車…
  9. 19. 望月記者に政治部がブチ切れか
  10. 20. 首切断「両親は奴隷」一家の歪み
  1. 1. 胃がん検診翌日に人工肛門 怒り
  2. 2. 退職代行 会社が訴えるリスクも
  3. 3. 堀江氏 都知事選に出馬しない訳
  4. 4. スコフォ飼わないで 専門家警告
  5. 5. 日本 子どもの幸福度も低水準に
  6. 6. 自民内で首相退陣要求＝横浜市連会長「…
  7. 7. 資料に中国企業のロゴ、再エネ有識者会…
  8. 8. 「石原都知事はもういらない」
  9. 9. 日韓レーダー照射問題「ぎりぎりの交渉…
  10. 10. 国際ルール形成へ来春戦略＝クールジャ…
  1. 11. 09年の下野時より「怖い」　自民小泉進…
  2. 12. 橋下氏の「悪あがきでバカ」反論
  3. 13. コンビニ「パン」で圧倒する1社
  4. 14. 少子化対策法案、５日成立＝支援金徴収…
  5. 15. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  6. 16. 栩内被告への判決にネットの反応
  7. 17. 経済・財政「新生」へ６カ年計画＝月内…
  8. 18. 岡田立民幹事長、連合をけん制＝「小池…
  9. 19. 天下り先クビになっても"退職金"
  10. 20. 「商業施設入り物件」のリアル
  1. 1. ベトナムで日本人が刺され死亡か
  2. 2. 韓国で「無許可の久石譲公演」
  3. 3. 英女優の「わき毛表紙」に賛否
  4. 4. 「巨大乳房症」英女性が縮小手術
  5. 5. 水求めたサルが井戸で溺死 海外
  6. 6. 海外女性が黄色の涙 動画に衝撃
  7. 7. エッフェル塔付近で「棺」発見
  8. 8. ウ軍 露領への兵器攻撃に成功
  9. 9. パリ五輪の「選手村」を公開
  10. 10. ガザ人質 3分の1以上死亡と判断
  1. 11. 天安門事件巡りタブー行為したか
  2. 12. ミキサー機で両脚&左腕切断 海外
  3. 13. 韓声優「合法的に独身」堂々宣言
  4. 14. 米で死亡宣告受けた女性生き返る
  5. 15. 天安門事件から35年 北京に緊張
  6. 16. ネックレスが銃弾止め命拾い 米
  7. 17. 香港で日本人男性を一時拘束
  8. 18. フィリピンで噴火 約800人避難
  9. 19. 小学生が教頭にビンタ 韓国波紋
  10. 20. カニエが性的嫌がらせ 女性提訴
  1. 1. 夫急逝後 遺族年金の額に妻絶句
  2. 2. 退職代行使い後悔…28歳人生転落
  3. 3. サイゼ元社長「炎上ありがたい」
  4. 4. 高速料金 25年度から変動制へ
  5. 5. 「任天堂は落ち目」転職決めた訳
  6. 6. 50代の勝ち組夫婦 老後破産の訳
  7. 7. 日本が「IT後進国」になった訳
  8. 8. 税務調査 狙われやすい人共通点
  9. 9. 森永製菓 膨らむ炭酸飲料を開発
  10. 10. くら寿司 全社員の給料3万円UP
  1. 11. 重役が5000円の朝食MTG好むワケ
  2. 12. TSMC進出 地元企業は人手不足に
  3. 13. 施設の父に異変 娘は直視できず
  4. 14. 実質賃金 25カ月連続で減少
  5. 15. のり弁「400円の壁」突破 不作で
  6. 16. 地方でも東京並みの報酬得る仕事
  7. 17. ソースinファミチキ 第2弾が発売
  8. 18. 退職金6000万円に飛びつき悲劇
  9. 19. 超一等地の原宿･渋谷に現れた｢何もな…
  10. 20. 3時間待たされた面接 5分で終了
  1. 1. X 一部アダルトコンテンツ許可へ
  2. 2. 楽天トラベルスーパーSALEが開幕
  3. 3. 「カメラグランプリ」秘話続々
  4. 4. 【Amazon】カラーもサイズも豊富！ コ…
  5. 5. マンガ「HUNTER×HUNTER」が週刊少年ジ…
  6. 6. Core i9-13900KSを試す - 史上最速CPU…
  7. 7. 次期Pixel 9 ベンチマークが流出
  8. 8. 今売れてる170g以下デジカメ 1位
  9. 9. 【ライブドアショッピング】6/4の注目…
  10. 10. イワキの耐熱ガラス製タッパーがほぼ半…
  1. 11. FoxconnがNVIDIA Omniverse、Isaacプラ…
  2. 12. 「究極のゲームボーイカラー」をOculus…
  3. 13. ミニストップで「ヤンニョムチキン」の…
  4. 14. 「コードに早まってDRY原則を適用しな…
  5. 15. 高加水&amp;映えパンで垂水を盛り上げ…
  6. 16. 放射線状のロゴを作る
  7. 17. 日本主導の宇宙ロボットの流れを作る。…
  8. 18. NVIDIAがAIノートPC上でAIアシスタント…
  9. 19. まるごと１匹のカニが魅力！フレッシュ…
  10. 20. [All About Premiere Pro]Vol.08 いま…
  1. 1. 男子バレー中継「違和感」が話題
  2. 2. 大谷「前に進む時が来た」声明
  3. 3. 大谷は「被害者」にバウアー反発
  4. 4. 阪神ユニ着た人気女優「降臨」
  5. 5. 久保が指摘 日本サッカーの弱点
  6. 6. 監督休養の裏に西武売却構想?
  7. 7. 水原被告が有罪認める「Guilty」
  8. 8. 大谷2世に衝撃「人間ではない」
  9. 9. なぜ手放した 中日での活躍反響
  10. 10. 松井監督を口封じ 西武に怒り
  1. 11. 退場宣告の女子選手が顔面パンチ
  2. 12. 鎌田の発言物議 地元は嫌悪感か
  3. 13. 「悪い雰囲気」水原被告に驚き
  4. 14. 江川氏 山崎福也の6番起用に持論
  5. 15. 巨人「9者連続ヒット」を記録
  6. 16. 水原被告 取材に「すみません」
  7. 17. 今永まさか 2戦連続の炎上で騒然
  8. 18. 岡田監督 佐藤輝の6失策をチクリ
  9. 19. 男子バレー 日本がイランに勝利
  10. 20. 大谷妻の「ニセIDカード」販売か
  1. 1. みな実 左手薬指に超高額指輪か
  2. 2. 元子役 AV女優を引退した理由
  3. 3. 信子の父は「伝説のヤクザ」か
  4. 4. やす子「暴言指導」報道で猛省か
  5. 5. ゴゴスマ中継に櫻井翔 一時騒然
  6. 6. 平愛梨の弟「異例の裁判」の中身
  7. 7. 渡辺満里奈 SNSで「持病」を告白
  8. 8. 森公美子 夫が事故で半身不随に
  9. 9. 自爆した宮迫 松本との違い露呈
  10. 10. WEST.中間の炎上 謝罪も鎮火せず
  1. 11. 「芦原さんは難しい」報告書波紋
  2. 12. TV出演への圧力 泉房穂氏が告白
  3. 13. WEST.の炎上 中間が釈明も火に油
  4. 14. 永瀬廉 耳のケガ巡り報道を否定?
  5. 15. 酒のせい 宮迫言い訳に批判殺到
  6. 16. さすがに哀れ 宮迫に一部で同情
  7. 17. ガッキーが今「惹かれる」男性
  8. 18. 粗品 有名芸能人のフォロー解除
  9. 19. 体臭に注意喚起 店に同情の声も
  10. 20. 腕太すぎ ラヴィット出演で話題
  1. 1. トイレ長時間こもる迷惑客に天罰
  2. 2. SNS依存の夫「裏の顔」に妻驚愕
  3. 3. 「えっちって何」どう回答する?
  4. 4. 「楽天スーパーSALE」超目玉19選
  5. 5. 「自分の顔」見て彼との別れ決意
  6. 6. 娘のおう吐物に血 思わぬ原因
  7. 7. 激務の夫とレス「意外な原因」
  8. 8. 産んでないから マウントに反撃
  9. 9. 「お得」なバス旅行の実態に落胆
  10. 10. 高確率で浮気する男性の特徴
  1. 11. しまむら 使わぬ衣料品を回収へ
  2. 12. 思わず冷める「彼女の言動」
  3. 13. 完売カラ&#12540;出てる、、！【3COINS…
  4. 14. 男性がハマる「沼系女子」の行動
  5. 15. 夫の不倫相手の顔晒し…妻の末路
  6. 16. 「安くて二度見」「もう可愛すぎ」【し…
  7. 17. あいみょん“ねつ造された歌詞”拡散に…
  8. 18. 社内婚も離婚 元夫が社内で悪口
  9. 19. 美容院行く前に見て！ 王道の【ストレ&…
  10. 20. 傘の水滴問題 3COINSで一発解決
x