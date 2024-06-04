親しみやすさが人気のサイゼリヤ。人気ゆえにSNSなどでもたびたび取り上げられますが……(Photo by Naoki Nishimura/AFLO)若者からシニアまで、幅広い世代にファンが多いイタリア料理チェーン店の「サイゼリヤ」。SNSや動画サイトなどで話題になることも多々ありますが、2009年から2022年まで社長を務めた堀埜一成さんは、その様子をどう見守ってきたのでしょうか。本記事は、堀埜さんの著書『サイゼリヤ元社長が教える年間客数2