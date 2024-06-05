台湾では5月20日、与党・民進党の頼清徳（らいせいとく）氏が新しい総統に就任しましたが、実はその就任式が行われる直前「将来の総統候補」と評されている人物が来日していました。最大野党・国民党のホープとされ、蒋介石（しょう・かいせき）のひ孫に当たる蒋万安（しょう・ばんあん）氏です。【写真を見る】蒋介石のひ孫で“将来の総統候補”歴代最年少の台北市長が単独取材に明かした中国、日本との関係市長就任後初来日5