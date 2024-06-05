香港共同】香港警察中国天安門事件から35年を迎えた4日夜、2020年まで毎年大規模な追悼集会が開かれた中心部のビクトリア公園で追悼した日本人男性の身柄を一時拘束した。男性は近くの警察署で事情を聴かれた後、釈放された。男性は北海道斜里町で民宿を経営する飯村行雄さん（43）。犠牲者追悼のため4日夜に太鼓を鳴らして、お経を唱えながら公園内を練り歩いた。香港メディアの取材も受けていた。警察官は当初は公園