ビッグカップルの今後に注目が集まっている――。５月中旬、京急蒲田駅（大田区）に田中みな実（37）の姿があった。「みな実さんは、自身がＣＭに出演するアルコール飲料のイベントに参加していました。青のノースリーブドレスで登場し、上機嫌で餃子とサワーを楽しんでいましたね」（イベント参加者）みな実といえば’24年の元日、『KAT-TUN』の亀梨和也（38）との交際が報じられた。二人は現在放送中のドラマ『Destiny』（テレビ