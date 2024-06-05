テールデザイン変更＆装備充実化 特別な「90周年モデル」も日産は2024年6月20日に、コンパクトSUV「キックス」の改良モデルを発売します。人気ジャンルであるコンパクトSUVの主力モデルとして展開されているキックスですが、どのような点が改良されたのでしょうか。新「キックス」登場 変化した点とはキックス（KICKS）は2016年5月にブラジルで登場しました。南米、北米や東南アジア地域でも展開する日産の世界戦略車のひ