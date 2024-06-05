元イングランド代表MFのデレ・アリが日本を訪れているようだ。６月４日に自身にインスタグラムを更新し、浅草などで観光を楽しむ様子を投稿している。また、SNS上では、原宿に出没し、気さくに写真撮影に応じる様子などが拡散。かつてのスター選手の来日に、ファンからは次のような声が上がっている。【画像】浅草に出没！日本で観光を楽しむ元英代表デレ・アリ「日本にいるだと？！」「いい人すぎました！」「会えてる人羨