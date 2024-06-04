米コロラド州で発砲事件が起こったが、作り話のような奇跡が被害者の命を救っていたことがわかった。ABC NEWSなどが伝えている。デンバーにほど近いコマースシティ警察によると、口論をしていた男性2人のうち一方が銃を取り出して発砲。銃弾は喉元へと飛んだが、被害者が着けていた銀のネックレスがこれを受け止め、軽症で済んだという。警察は「彼は銃弾をかわした（dodged）……、いや、実際は銃弾を埋め込んだのです（lodgd）」