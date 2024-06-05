エースとして活躍した遠藤一彦氏が一打席対決で登板■DeNA 3ー1 オリックス（4日・横浜）大洋（現DeNA）でエースとして活躍した遠藤一彦氏が4日、横浜スタジアムでの試合前に行われたレジェンドOBの一打席対決に登場。69歳ながら、衰えぬしなやかなフォームから抜群の制球を見せ、「69歳とは思えない」「全部ストライク、凄すぎ！」とファンを沸かせた。対決にはオリックスOBの松永浩美氏が登場。DeNAのユニホームを着た遠藤氏

◆遠藤一彦氏がレジェンドOBの一打席対決で登板