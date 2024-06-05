『サイコだけど大丈夫』『Sweet Home −俺と世界の絶望−』などの韓国ドラマで知られる女優パク・ギュヨンが、現所属事務所との契約を続けることになった。【写真】パク・ギュヨン、“贅肉ゼロ”のレオタード6月5日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、パク・ギュヨンは最近、所属事務所SARAMエンターテインメント（以下、SARAM）と再契約を締結した。これにより、パク・ギュヨンとSARAMは2019年に初めて専属契約を結ん