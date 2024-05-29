お笑いコンビ、見取り図のリリー（39）が28日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）にゲスト出演。生理の際、女性への声掛けの苦悩を明かした。今放送は「女性同士でも分かり合えない生理の悩み」がテーマ。男性ゲストのリリーも悩みを明かした。「（女性）マネジャーがちょっとしんどそうな時に生理かな？って思うんですけど、聞いたらセクハラになるのかなって思って聞けないんですよ」と率直に語