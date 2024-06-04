ラウなのファミリー　YouTubeチャンネルより 女性自身

炎天下の車に閉じ込められた2歳娘を撮影 謝罪動画投稿も厳しい声相次ぐ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 家族YouTuber「ラウなのファミリー」の炎上について、「女性自身」が伝えた
  • 騒動の発端は、炎天下の車内に閉じ込められた2歳娘の動画を投稿したこと
  • 3日に謝罪動画を公開したが、視聴者からは厳しい声が寄せられている
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