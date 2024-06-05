全米女子オープンで珍打米女子ゴルフの海外メジャー・全米女子オープンで渋野日向子（サントリー）が披露した珍打の反響が拡大している。1日（日本時間2日）に行われた第3日の14番で、カップの縁に止まった球が“10秒後”にカップイン。大会公式が動画を公開すると再生回数が44万回を超え「これぞ渋野日向子！」「神様が降臨した」と喝采を浴びている。ファンを魅了した。14番パー4、ピンまで10メートル弱。渋野はカラーからパ

◆カップの縁に止まった球が10秒後にカップイン Wait for it... wait for it... IT DROPS!



Hinako Shibuno with a classic delayed birdie on 14 😅#USWomensOpen | @Ally pic.twitter.com/ZKhoZ4tlYx — U.S. Women's Open (@uswomensopen) June 1, 2024