動画配信サービスNetflixは５日、オリジナル恋愛リアリティシリーズ「ボーイフレンド」を７月９日から全１０話（毎週火曜、４回に分け）世界配信することを発表した。日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーで、同サービスは「これまで主に異性間だけで語られてきた日本の恋愛リアリティショーの歴史に、新たな1ページが刻まれます」と呼びかけた。 【写真】ティザーア&#