この漫画は、おーちゃんママ(＠ooochan.mam)さんの3歳の長女が突然おう吐し、その後、病院のレントゲン検査で便秘が原因だったと判明するまでのお話です。2回目のおう吐物には、血が混じっていました。そこで、おーちゃんママは長女を緊急外来に連れて行くことを決めました。夫に長女を任せ、自宅で次女と待機していると、夫から診察結果の連絡がきました。『思わぬ原因で嘔吐した話』第3話をごらんください。 &