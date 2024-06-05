乳房が過剰に成長してしまう「巨大乳房症」を患う女性（37）が2022年12月、35歳の時に乳房縮小術を受け、第二の人生を歩み始めた。女性の胸が急激に大きくなったのは10歳の頃で、手術前は精神的、身体的な苦痛が極限にまで達していたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英バーミンガムに住むロシェルさん（Rochelle、37）は非常に珍しい「巨大乳房症」を患っている。米オハイ