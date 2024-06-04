歌手で女優のテイラー・モンセンが、コンサート中にステージでコウモリに噛まれるハプニングに見舞われた。テイラーは先日、所属バンド、プリティー・レックレスと登場したスペインのセビーリャでのコンサート中、コウモリに足を噛まれたという。しかし、痛みはなかったようで、観客から指摘されるまでテイラー本人は気づいていなかった。 【写真】コウモリにかまれたテイラ&#