閉廷後にカリフォルニア州サンタアナの連邦地裁を出る水原一平被告（カメラ・村山みち通信員）スポーツ報知

水原一平被告、有罪を認める 約45分の答弁後に裁判長の質問に「Guilty」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平の元通訳である水原一平被告が現地時間4日、裁判所に出廷した
  • 約45分にわたる答弁の最後に、裁判長は「あなたは有罪ですか」などと質問
  • 水原被告が「Guilty」と回答したのを受け、2つの罪の有罪が宣告された
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