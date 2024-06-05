【ロンドン時事】英イングランド銀行（中央銀行）は５日、チャールズ国王の肖像が描かれた新紙幣の発行を開始した。希望者は英中銀を通じ、１人当たり３００ポンドを上限に、１１日までの平日に旧紙幣と交換できる。ただ、英国はキャッシュレス化が進んでおり、多くの市民の手元に新紙幣が届くのには時間がかかりそうだ。新紙幣は５ポンド、１０ポンド、２０ポンド、５０ポンドの全４種類でポリマー製。現在流通している故エリ