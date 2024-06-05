５日、韓国の全羅北道（チョルラブクド）教師労働組合によると、３日午前全州（チョンジュ）のある小学校で３年生のＡ君が無断早退を制止する教頭に悪口を浴びせて暴行した。​教師側が公開した映像には、小学校の教室の前である生徒が教師を暴行する姿が映っていた。Ａ君は教師に「犬ＸＸ」と悪口を言って何度も頬を叩いた。教師の腕を噛んで唾を吐いたりもした。映像の中の教師は対応もできないまま、後ろ手に組んで叩かれ