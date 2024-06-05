２０１５年に解散した２人組音楽ユニット「キマグレン」が再結成したことが４日、明らかになった。９月１日に神奈川・鎌倉市材木座でワンマンライブ「キマグレン―再会と再開―」を行う（詳細は後日発表）。９年の時を経て、なぜ今再結成するのか。そもそもなぜ解散したのか。メンバーのクレイ勇輝（４３）とＩＳＥＫＩ（４３）を直撃した。――なぜ今、再結成クレイ昨年８月に母が亡くなったのがきっかけでした。生前よく